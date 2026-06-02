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El equipo de béisbol San Inazio, este domingo en “Helmuga”

San Inazio beisbol taldea, Helmugan
18:00 - 20:00
El equipo de béisbol San Ignacio, este domingo en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: San Inazio beisbol taldea, igandeko “Helmuga” saioan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo de béisbol San Inazio de Bilbao será el protagonista del programa "Helmuga" de este domingo, en ETB1, a partir de las 11:00 horas. 

"Helmuga"

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