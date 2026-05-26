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El corredor de OCR Marko Usabiaga, este domingo en “Helmuga”

Marko Usabiaga, OCR korrikalaria
18:00 - 20:00
Marko Usabiaga, corredor de la OCR, en el programa Helmuga
Euskaraz irakurri: Marko Usabiaga OCR korrikalaria, igandeko "Helmuga" saioan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este domingo en "Helmuga" entrevistarán al corredor donostiarra de OCR Marko Usabiaga, que hablará, entre otras cosas, de sus objetivos de cara al futuro.

"Helmuga"

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