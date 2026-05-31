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Marko Usabiaga corredor OCR: maestro en superar obstáculos

Marko Usabiaga, OCR korrikalaria
18:00 - 20:00
Marko Usabiaga, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Marko Usabiaga OCR korrikalaria: Oztopoak gainditzen maisu
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KIROLAK EITB

Última actualización

El corredor donostiarra de OCR, Marko Usabiaga, de 23 años, ha sido entrevistado en "Helmuga", donde además de su trabajo diario, ha hablado de sus objetivos de cara al futuro.

"Helmuga" Deportes de montaña

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