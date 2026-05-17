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Julen Mujika y Piotr Mielczarski, en la misma senda

Eskubaloia, Helmuga
18:00 - 20:00
Julen Mujika y Piotr Mielczarski, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Julen Mujika eta Piotr Mielczarski, uztarri berean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Julen MujikaPiotr Mielczarski han sido entrevistados en el programa "Helmuga" de ETB1. Aquí podéis ver el vídeo completo.

"Helmuga"

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