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Kerman Perez de Heredia, en “Helmuga”

Kerman Perez de Heredia, Helmugan
18:00 - 20:00
Kerman Pérez de Heredia, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Kerman Perez de Heredia txinga-eroalea: Katea moztu ez dadin
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KIROLAK EITB

Última actualización

El programa "Helmuga" de esta semana ha viajado a Arraia-Maeztu, donde han charlado con el txinga-eroale Kerman Pérez de Heredia y con otros jóvenes herri kirolaris.

"Helmuga"

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