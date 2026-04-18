FINAL DE COPA
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Barrene: “Emocionado, esto es una locura; no tiene nada que ver con la anterior Copa”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Unai Marrero: “Batzuetan ametsak egi bihurtzen dira eta nirea hau zen”
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Ander Barrenetxea, Barrene, ha abierto el marcador de la final de la Copa del Rey. A tan solo 14 segundos del inicio de este, ha marcado de cabeza, consiguiendo así el gol más rápido en la historia de la Copa.

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