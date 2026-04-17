Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Simeone: “La Real Sociedad es un equipo competitivo, sabe pelear y sabe jugar"

18:00 - 20:00
Diego Pablo Simeone. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Simeone: "Reala talde lehiakorra da, borrokatzen badaki eta jokatzen badaki"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Atlético de Madrid ha elogiado a la Real Sociedad en la rueda de prensa previa a la final. "La Real es un equipo competitivo, sabe pelear, sabe jugar, tiene distintas formas de atacar, por dentro y por fuera con buenos futbolistas y jóvenes. Y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", ha indicado sobre su rival.

Real Sociedad Copa del Rey

Te puede interesar

Futbola Kopako finala Atletico Madril Reala
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla.  El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira. Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X