Simeone: “La Real Sociedad es un equipo competitivo, sabe pelear y sabe jugar"
El entrenador del Atlético de Madrid ha elogiado a la Real Sociedad en la rueda de prensa previa a la final. "La Real es un equipo competitivo, sabe pelear, sabe jugar, tiene distintas formas de atacar, por dentro y por fuera con buenos futbolistas y jóvenes. Y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", ha indicado sobre su rival.
Te puede interesar
Griezmann: “Le debo muchísimo a la Real y esta final será especial”
El delantero del Atlético afronta una final cargada de emociones ante la Real Sociedad en La Cartuja, donde reconoce la deuda que siente con el club donostiarra que le abrió las puertas cuando nadie más lo hizo. En un ambiente de máxima tensión competitiva, el francés intenta contener la emoción para centrarse en un partido que promete ser inolvidable.
EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad
Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla. El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira. Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.
Los aficionados de la Real despiden a su equipo en Zubieta
Después del último entrenamiento de la Real, cientos de aficionados se han congregado en el exterior para despedir a su equipo. La Real viaja con la esperanza de renovar el título de 1987 contra el mismo rival y con el fuelle de la ilusión de todo un territorio.
Turrientes: “Será un choque complicado y muy especial, pero con el empuje de todos estaremos cerca del objetivo"
"Desde que llegas a Zubieta sueñas con estos momentos, es difícil, hay que trabajar mucho, pero voy por el buen camino", ha explicado el centrocampista txuri-urdin. "La familia y los amigos están deseando que llegue la final, nosotros también, porque es un partido muy especial para todos", ha admitido el beasaindarra.
Xabi Prieto y Gabi llevan la copa a Sevilla, en calesa
El exjugador del Atlético de Madrid Gabi y el exfutbolista de la Real Sociedad Xabi Prieto han sido los encargados de llevar la copa a Sevilla.
Jokin Aperribay: “Para mí, el favorito siempre es la Real, pero tenemos que ser conscientes de que jugamos contra un grandísimo rival”
El presidente de la Real Sociedad, entrevistado por EITB, se muestra optimista de cara a la gran final de la Copa que juega el equipo txuri-urdin el sábado ante el Atlético Madrid. Aperribay, además, tiene un mensaje para toda la afición: “Que la gente disfrute”.
La Real saldrá de Zubieta el viernes a las 14:00 y volverá el domingo a la misma hora
El conjunto txuri urdin pondrá rumbo a Sevilla después de entrenar para tomar el avión a las 15:10 horas.
Conocemos a la Peña Nazarena y su flamenco txuri-urdin
Asier Aranguren ya está en Sevilla con motivo de la final del sábado. Esta tarde se ha reunido con la Peña Nazarena, seguidores de la Real afincados en Sevilla.
Donostia-San Sebastián y toda Gipuzkoa se aprestan a ser una prolongación de La Cartuja
Desde las 15:00 y hasta la 01:00 horas, Alderdi Eder será una prolongación de la fan zone de La Cartuja. Se instalarán dos pantallas gigantes para poder seguir el partido.