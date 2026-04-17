Final de Copa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Mikel Oyarzabal: “Llegamos bien y de verdad creo que puede ser nuestro día"

Mikel Oyarzabal Realeko kapitaina
18:00 - 20:00
Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Mikel Oyarzabal: "Aurrean oso talde potentea daukagu, baina guk gugan sinesten dugu"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El capitán Mikel Oyarzabal ve a la Real con "ganas" y preparada para derrotar al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey. 

Fútbol Real Sociedad Mikel Oyarzabal Copa del Rey

Te puede interesar

Futbola Kopako finala Atletico Madril Reala
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla.  El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira. Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X