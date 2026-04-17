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Griezmann: “Le debo muchísimo a la Real y esta final será especial”

Antonie Griezmann
18:00 - 20:00
Antonie Griezmann. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Griezmann: "Realari asko zor diot eta final hau berezia izango da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El delantero del Atlético afronta una final cargada de emociones ante la Real Sociedad en La Cartuja, donde reconoce la deuda que siente con el club donostiarra que le abrió las puertas cuando nadie más lo hizo. En un ambiente de máxima tensión competitiva, el francés intenta contener la emoción para centrarse en un partido que promete ser inolvidable.

Real Sociedad Antoine Griezmann Copa del Rey

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EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla.  El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira. Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.

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