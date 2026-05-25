¿Qué tiene que hacer el Eibar para clasificarse para el play-off de ascenso?

El Eibar necesita ganar en el campo del Castellón y que el Burgos pierda en su estadio ante el Andorra, este próximo domingo, en la 42ª y última jornada de LaLiga Hypermotion de la temporada 2025-2026, para clasificarse para el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports. Los de Beñat San José, que, en la 41ª jornada, el domingo, han ganado por 2-0 al Córdoba, mantienen opciones de disputar ese play-off, pero no dependen de sí mismos: deben ganar en el SkyFi Castalia, y necesitan que el Burgos no sume ningún punto en El Plantío en su partido contra el Andorra. Los dos encuentros comenzarán a las 18:30 horas del domingo 31 de mayo.

Así las cosas, en LaLiga Hypermotion, el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña ya han conseguido el ascenso directo. El play-off lo van a jugar, como es habitual, los equipos que finalicen la Liga en tercer, cuarto, quinto y sexto puesto. En estos momentos, el Almería es tercero, con 71 puntos; el cuarto es el Málaga, que tiene 70; Las Palmas ocupa la quinta posición, con 70 puntos; y el Castellón, con 69, es sexto. El séptimo es el Burgos, que suma 69 puntos, y el Eibar se encuentra en la octava posición, con 67 puntos.

En consecuencia, el Eibar, que visita el campo del Castellón, necesita ganar para tener opciones de meterse entre los seis primeros. Pero también necesita que el Andorra, que no tiene nada importante en juego en la última jornada de la Liga, gane al Burgos. Si se produjeran esos dos resultados, el equipo vasco estaría entre los cuatro que van a disputar el play-off de ascenso, en el que se pone en juego un billete para la Primera División.

El Eibar ha realizado una excelente segunda vuelta, en la que ha pasado de mirar hacia abajo, hacia los puestos peligrosos, a aspirar nuevamente a subir a la máxima categoría.