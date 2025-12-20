LALIGA HYPERMOTION

El Eibar vuelve a la senda de la victoria tras derrotar al Valladolid (3-0)

Con esta victoria, el conjunto armero pone fin a su mala racha, ya que acumulaba cinco jornadas sin ganar, y logra salir, momentáneamente, de los puestos de descenso.

Eibar-Valladolid
Foto: SD EIBAR.
Euskaraz irakurri: Valladolid menderatuta, Eibar garaipenaren bidera itzuli da (3-0)

Última actualización

El Eibar logró este viernes, en Ipurua, una victoria balsámica ante el Valladolid (3-0) que ahuyenta fantasmas y permite a los armeros dormir momentáneamente fuera del descenso tras tres jornadas inmersos en estos puestos y les posibilitará unas Navidades tranquilas tras volver a la senda de la victoria tras sumar cinco partidos sin ganar. 

El Eibar arrancó muy bien el encuentro y ya en el minuto 6 se adelantó en el marcador con un potente disparo de Ander Madariaga desde dentro del área.

Los de San José se sentían cómodos sobre el césped y jugaron con una gran concentración defensiva, mientras que el Valladolid no acertaba a progresar.

En la reanudación, se repitió el guion y el Eibar volvió a marcar nada más comenzar la segunda mitad, en una jugada individual de Jon Bautista dentro del área que acabó, tras regatear a varios defensas, con un disparo seco y con el balón en las redes.

Y aún podía haber sido peor para los intereses del Valladolid si el árbitro no hubiera anulado un gol de Madariaga en el minuto 50 por mano previa de Corpas, que concedió en primera instancia el colegiado, pero que tras revisarlo en el VAR quedó anulado.

Esta jugada espoleó los ánimos del Valladolid que se volvió a acercar con peligro con un tiro de Meseguer detenido por Magunagoitia en el minuto 57.

Pero el Eibar aún se guardaba una bala y en el minuto 70 Corpas tras recibir un magistral pase de tacón de Magunazelaia, dribló a su marcador y engarzó un potente disparo que se coló en la red defendida por Guillherme en lo que suponía el 3-0 para el cuadro local.

1-0: Gol de Ander Madariaga

2-0: Gol de Jon Bautista

3-0: Gol de José Corpas

Fútbol LaLiga Hypermotion Estadio Ipurua SD Eibar

