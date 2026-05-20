La SD Eibar y Adela Rico han alcanzado un acuerdo para la renovación de la centrocampista extremeña hasta 2027, según ha informado el club armero en una breve nota.

Rico llegó el pasado verano al club armero, en lo que sería su primera experiencia en Liga F, tras quedarse a las puertas del ascenso con el Cacereño Femenino.

Adela no pudo debutar hasta la jornada 10, en el derbi disputado en Lezama, debido a una lesión. Dos jornadas después, en la jornada 13, se hizo un hueco en la alineación de Iñaki Goikoetxea y, desde entonces, no ha salido de ella, disputando 16 partidos completos con la entidad armera.

“Con esta renovación, la SD Eibar se asegura solidez y control en el centro del campo una temporada más”, ha afirmado el club guipuzcoano.