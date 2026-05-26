Eibar suma un punto tras el partido contra el Sevilla
El Eibar ha empatado a 0 en Sevilla, consiguiendo así un punto a domicilio. A falta de la última jornada, el conjunto armero se mantiene en la decimotercera posición.
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Sara Martín prorroga su contrato con el Eibar para la temporada 2026-2027
La delantera llegó al equipo armero en 2025, desde el Real Madrid, y, en su primera campaña como jugadora del Eibar, ha disputado más de 1600 minutos de juego.
¿Qué tiene que hacer el Eibar para clasificarse para el play-off de ascenso?
Los de Beñat San José, que, en la 41ª jornada, el domingo, han ganado por 2-0 al Córdoba, mantienen opciones de disputar el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports, pero no dependen de sí mismos: deben ganar en el SkyFi Castalia, y necesitan que el Burgos no sume ningún punto en El Plantío en su partido contra el Andorra.
El Eibar vence al Córdoba y se jugará todo en la última jornada (2-0)
Aunque los armeros no dependen de sí mismos, ya que tienen por delante y con dos puntos de ventaja al Castellón y al Burgos.
Peru Nolaskoain: “Me siento muy feliz aquí, de seguir en casa”
El jugador del Eibar Peru Nolaskoain ha comparecido en rueda de prensa, tras ampliar su contrato con los armeros cuatro años más. También ha hablado sobre cómo afrontan el final de la temporada.
Adela Rico continuará en el Eibar hasta 2027
La centrocampista extremeña llegó el pasado verano al club armero, en lo que sería su primera experiencia en Liga F, tras quedarse a las puertas del ascenso con el Cacereño Femenino.
Peru Nolaskoain seguirá en el Eibar hasta 2030
El jugador de Zumaia acumula 120 partidos con la camiseta armera y ha marcado 10 goles.
Tropiezo del Eibar en León (2-1)
Los armeros reciben dos goles en apenas tres minutos y se dejan tres puntos importantes ante una Cultural casi descendida. Corpas ha reducido distancias, de penalti, en el minuto 86.
Javi Martón, operado de una fractura en el tercer metacarpiano de su mano derecha
El delantero navarro del Eibar se lesionó el domingo, en el partido que el equipo armero jugó, en Anduva, ante el Mirandés.
Un gol de Magunazelaia permite al Eibar seguir soñando (0-1)
El gol del delantero armero en el minuto tres ha asegurado la victoria frente al Mirandés, colocándose en el séptimo puesto de la clasificación.