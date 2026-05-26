Eibar suma un punto tras el partido contra el Sevilla

Los de Beñat San José, que, en la 41ª jornada, el domingo, han ganado por 2-0 al Córdoba, mantienen opciones de disputar el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports, pero no dependen de sí mismos: deben ganar en el SkyFi Castalia, y necesitan que el Burgos no sume ningún punto en El Plantío en su partido contra el Andorra.