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Eibar suma un punto tras el partido contra el Sevilla

Sevilla-Eibar
18:00 - 20:00
Carmen Álvarez en el partido contra el Sevilla. Imagen: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Eibarrek puntu bat lortu du Sevillaren aurkako partidan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha empatado a 0 en Sevilla, consiguiendo así un punto a domicilio. A falta de la última jornada, el conjunto armero se mantiene en la decimotercera posición.

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