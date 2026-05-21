Rueda de prensa
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Peru Nolaskoain: “Me siento muy feliz aquí, de seguir en casa”

Peru Nolaskoain, Eibarko jokalaria
18:00 - 20:00
Peru Nolaskoain, jugador del Eibar
Euskaraz irakurri: Peru Nolaskoain: “Oso pozik nago, egon nahi dudan lekuan nago”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Eibar Peru Nolaskoain ha comparecido en rueda de prensa, tras ampliar su contrato con los armeros cuatro años más. También ha hablado sobre cómo afrontan el final de la temporada.

Peru Nolaskoain seguirá en el Eibar hasta 2030
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