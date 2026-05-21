Peru Nolaskoain: “Me siento muy feliz aquí, de seguir en casa”
El jugador del Eibar Peru Nolaskoain ha comparecido en rueda de prensa, tras ampliar su contrato con los armeros cuatro años más. También ha hablado sobre cómo afrontan el final de la temporada.
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Adela Rico continuará en el Eibar hasta 2027
La centrocampista extremeña llegó el pasado verano al club armero, en lo que sería su primera experiencia en Liga F, tras quedarse a las puertas del ascenso con el Cacereño Femenino.
Peru Nolaskoain seguirá en el Eibar hasta 2030
El jugador de Zumaia acumula 120 partidos con la camiseta armera y ha marcado 10 goles.
Tropiezo del Eibar en León (2-1)
Los armeros reciben dos goles en apenas tres minutos y se dejan tres puntos importantes ante una Cultural casi descendida. Corpas ha reducido distancias, de penalti, en el minuto 86.
Javi Martón, operado de una fractura en el tercer metacarpiano de su mano derecha
El delantero navarro del Eibar se lesionó el domingo, en el partido que el equipo armero jugó, en Anduva, ante el Mirandés.
Un gol de Magunazelaia permite al Eibar seguir soñando (0-1)
El gol del delantero armero en el minuto tres ha asegurado la victoria frente al Mirandés, colocándose en el séptimo puesto de la clasificación.
El Eibar asegura su permanencia en la Liga F tras vencer al Alhama (2-0)
El Eibar ha certificado su permanencia en la Liga F Moeve al imponerse por 2-0 al Alhama este sábado en Ipurua, y, por lo tanto, volverá a competir en la élite del fútbol femenino por cuarta temporada consecutiva.
El Eibar recibe una goleada ante el Atlético (4-0)
El Eibar ha perdido 4-0 ante el Atlético de Madrid en la jornada 27 de la Liga F Moeve. En la primera parte las armeras han aguantado bien a su rival, pero en la segunda no han sido rivales y han recibido una goleada.
El Eibar se frena en Ipurua ante un Málaga más efectivo (2-4)
El equipo armero ha visto truncada su racha de diez partidos invicto tras caer en casa frente al Málaga en un duelo directo por la promoción. Los locales, que llegaron a remontar en la primera mitad, terminaron superados por la insistencia visitante.
Jon Bautista entra en el top 5 de máximos goleadores de la historia del Eibar
El delantero de Errenteria lleva 41 goles en los 150 partidos que ha jugado con el equipo armero; los tres últimos, por el momento, los marcó el pasado viernes, ante el Albacete.