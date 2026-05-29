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Nico: “No he podido ayudar a mi equipo, y me gustaría reivindicarme en el Mundial"

Nico Williams
18:00 - 20:00
Nico Williams. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Nico: "Ezin izan diot nire taldeari lagundu, eta Munduko Txapelketan nire burua aldarrikatu nahiko nuke"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la frustración que siente por "no haber podido ayudar a su equipo" durante la temporada, y quiere mostrar su valía en el Mundial.

Fútbol Athletic Club Nico Williams

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