LIGA F MOEVE
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El Athletic cierra la liga goleando al Alhama (4-1)

Athletic
18:00 - 20:00
El equipo al completo. Foto: Athletic
Euskaraz irakurri: Athleticek Alhama jipoituz itxi du liga (4-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic Club ha ganado por 4-1 al Alhama en el partido de la última jornada de la Liga F Moeve disputado en Lezama. Los goles de Daniela Agote, Ane Campos (2) y Jone Amezaga han dado la victoria a las rojiblancas para despedir la temporada con buen sabor de boca.

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