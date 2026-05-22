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Sánchez Flores: “Con el objetivo cumplido nos quedan otros pequeños objetivos"

Sánchez Flores
18:00 - 20:00
Sánchez Flores. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: "Helburua beteta, beste helburu txiki batzuk geratzen zaizkigu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Glorioso cierra la temporada contra el Rayo Vallecano, que llegará a Mendizorrotza con aspiraciones europeas pero a su vez, con un ojo puesto en la final de la Conference que jugará el miércoles de la semana que viene. Por parte albiazul, será un partido que servirá para festejar la permanencia.

Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

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