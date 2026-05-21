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Jon Pacheco, sometido a una artroscopia para resolver una lesión del tobillo derecho

El jugador de Baztan ha sido intervenido en la Policlínica de Gipuzkoa para extraerle un cuerpo libre.

Jon Pacheco Alavesekin Sevillaren aurka
Jon Pacheco jugador del Alavés; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Jon Pachecori ebakuntza dio diote eskuin orkatilean
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Jon Pacheco se ha sometido a una artroscopia para resolver una lesión del tobillo derecho. El jugador de Baztan ha sido intervenido en la Policlínica de Gipuzkoa para extraerle un cuerpo libre.

La intervención se ha realizado bajo la supervisión de los servicios médicos de la Real Sociedad, y ha discurrido sin incidencias. El jugador del Alavés será dado de alta hoy mismo, según han informado ambos clubes en sus páginas web.

El central navarro se perderá el encuentro del sábado ante el Rayo Vallecano lo que significará el fin de su temporada. 

Jon no ha podido ayudar a su equipo en el tramo final de la temporada, tan solo ha disputado nueve minutos en los ultimos ocho encuentros. Su último partido fué el partido ante el Mallorca, el 25 de abril.

Fútbol Real Sociedad Lesiones LaLiga EA Sports Alavés

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