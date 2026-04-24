Sánchez Flores: “Contamos con un jugador más, que es la grada"

Tras tres temporadas exigentes en la Segunda División, el equipo femenino del Deportivo Alavés ha culminado su esfuerzo con un merecido ascenso a la Liga F Moeve. La responsable de la sección femenina del club desde sus inicios, Dafne Triviño, ha destacado el compromiso sostenido de la entidad: el Deportivo Alavés “ha creído en el proceso”, ha subrayado, señalando que esa confianza ha sido clave para alcanzar el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.