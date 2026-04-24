Deportivo Alavés vs. Mallorca
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Sánchez Flores: “Contamos con un jugador más, que es la grada"

18:00 - 20:00
Sánchez Flores. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: "Jokalari bat gehiago dugu, harmaila"
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KIROLAK EITB

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El Deportivo Alavés afronta este sábado en Mendizorrotza un duelo directo por la permanencia ante el Mallorca. Quique Sánchez Flores ha querido rebajar la presión, apelando a la experiencia del vestuario en este tipo de situaciones y destacando el papel clave de la afición como “un jugador más”.

Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

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Dafne Triviño: “El Deportivo Alavés ha creído en el proceso y el ascenso de las Gloriosas es el premio"

Tras tres temporadas exigentes en la Segunda División, el equipo femenino del Deportivo Alavés ha culminado su esfuerzo con un merecido ascenso a la Liga F Moeve. La responsable de la sección femenina del club desde sus inicios, Dafne Triviño, ha destacado el compromiso sostenido de la entidad: el Deportivo Alavés “ha creído en el proceso”, ha subrayado, señalando que esa confianza ha sido clave para alcanzar el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.

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