LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Tenaglia: “Tuvimos muchas ocasiones, las fallamos y ellos no nos perdonaron”

18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha perdido ante el Real Madrid por 2-1. Después del partido, Nahuel Tenaglia ha aceptado que “han dejado un metro a Vinicius y a Mbappe, y ellos no perdonan”, pero también sabe que ellos han jugado bien, “hicimos buen fútbol”.

El Alavés pierde 2-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu en LaLiga EA Sports
Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Dafne Triviño
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dafne Triviño: “El Deportivo Alavés ha creído en el proceso y el ascenso de las Gloriosas es el premio"

Tras tres temporadas exigentes en la Segunda División, el equipo femenino del Deportivo Alavés ha culminado su esfuerzo con un merecido ascenso a la Liga F Moeve. La responsable de la sección femenina del club desde sus inicios, Dafne Triviño, ha destacado el compromiso sostenido de la entidad: el Deportivo Alavés “ha creído en el proceso”, ha subrayado, señalando que esa confianza ha sido clave para alcanzar el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X