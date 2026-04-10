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Ander Guevara: “Llegar a 100 partidos con el Alavés me hace sentir muy orgulloso"

Ander Guevara Alaveseko jokalaria
18:00 - 20:00
Ander Guevara, jugador del Alavés. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Ander Guevara: "Alavesekin 100 partida betetzea gauza inportantea da niretzat"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El gasteiztarra , de 28 años, jugó su partido número 100 con el conjunto albiazul el pasado fin de semana en el derbi ante Osasuna. 

Este fin de semana afronta junto con su equipo un nuevo derbi, esta vez en Anoeta, ante su exequipo. la Real Sociedad.

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