Nadia Erostarbe: “Estoy muy contenta y orgullosa de mi misma, de haber conseguido este tercer puesto”
Nadia Erostabe se ha hecho con el tercer puesto del Circuito Mundial de Surf. La zarauztarra se siente orgullosa de lo conseguido a pesar de que fue "a ganar el campeonato". Ahora va novena en el ranking y su objetivo es "mejorar en los resultados en las próximas pruebas".
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