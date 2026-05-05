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Nadia Erostarbe: “Estoy muy contenta y orgullosa de mi misma, de haber conseguido este tercer puesto”

Nadia Erostarbe
18:00 - 20:00
Nadia Erostarbe. Imagen: Basque Team
Euskaraz irakurri: Nadia Erostarbe: “Egin dudan lehiaketaz harro nago, baita hirugarren postu honetaz ere”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Nadia Erostabe se ha hecho con el tercer puesto del Circuito Mundial de Surf. La zarauztarra se siente orgullosa de lo conseguido a pesar de que fue "a ganar el campeonato". Ahora va novena en el ranking y su objetivo es "mejorar en los resultados en las próximas pruebas".

La surfista Nadia Erostarbe acaba tercera en el Bonsoy Gold Coast
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