ALAVÉS VS ATHLETIC (2-4)
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Antonio Sivera: “Es una derrota dura”

Alaves
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Antonio Sivera. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Antonio Sivera: "Porrot gogorra da"
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KIROLAK EITB

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Declaraciones del jugador del Alavés, Antonio Sivera, tras la derrota de su equipo por 2-4 ante el Athletic, en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.

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Dafne Triviño: “El Deportivo Alavés ha creído en el proceso y el ascenso de las Gloriosas es el premio"

Tras tres temporadas exigentes en la Segunda División, el equipo femenino del Deportivo Alavés ha culminado su esfuerzo con un merecido ascenso a la Liga F Moeve. La responsable de la sección femenina del club desde sus inicios, Dafne Triviño, ha destacado el compromiso sostenido de la entidad: el Deportivo Alavés “ha creído en el proceso”, ha subrayado, señalando que esa confianza ha sido clave para alcanzar el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.

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