Alavés-Athletic Club
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Sánchez Flores, sobre el derbi: “El Athletic es un equipo más peligroso que hace dos meses”

Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, en la rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores, derbiari buruz: "Athletic duela bi hilabete baino talde arriskutsuagoa da"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha comparecido en rueda de prensa este jueves para hablar sobre el derbi que les enfrentará al Athletic Club en Mendizorrotza este sábado.

Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Dafne Triviño
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dafne Triviño: “El Deportivo Alavés ha creído en el proceso y el ascenso de las Gloriosas es el premio"

Tras tres temporadas exigentes en la Segunda División, el equipo femenino del Deportivo Alavés ha culminado su esfuerzo con un merecido ascenso a la Liga F Moeve. La responsable de la sección femenina del club desde sus inicios, Dafne Triviño, ha destacado el compromiso sostenido de la entidad: el Deportivo Alavés “ha creído en el proceso”, ha subrayado, señalando que esa confianza ha sido clave para alcanzar el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X