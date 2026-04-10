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Dafne Triviño: “El Deportivo Alavés ha creído en el proceso y el ascenso de las Gloriosas es el premio"

Dafne Triviño
18:00 - 20:00
Dafne Triviño. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Dafne Triviño: "Alavesek prozesuan sinetsi du, eta emakumezkoen taldea lehen mailara igotzea da saria"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tras tres temporadas exigentes en la Segunda División, el equipo femenino del Deportivo Alavés ha culminado su esfuerzo con un merecido ascenso a la Liga F Moeve. La responsable de la sección femenina del club desde sus inicios, Dafne Triviño, ha destacado el compromiso sostenido de la entidad: el Deportivo Alavés “ha creído en el proceso”, ha subrayado, señalando que esa confianza ha sido clave para alcanzar el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.

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