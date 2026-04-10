Dafne Triviño: “El Deportivo Alavés ha creído en el proceso y el ascenso de las Gloriosas es el premio"
Tras tres temporadas exigentes en la Segunda División, el equipo femenino del Deportivo Alavés ha culminado su esfuerzo con un merecido ascenso a la Liga F Moeve. La responsable de la sección femenina del club desde sus inicios, Dafne Triviño, ha destacado el compromiso sostenido de la entidad: el Deportivo Alavés “ha creído en el proceso”, ha subrayado, señalando que esa confianza ha sido clave para alcanzar el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.
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El gasteiztarra , de 28 años, jugó su partido número 100 con el conjunto albiazul el pasado fin de semana en el derbi ante Osasuna. Este fin de semana afronta junto con su equipo un nuevo derbi, esta vez en Anoeta, ante su exequipo. la Real Sociedad.
Sánchez Flores: “Nos refugiamos en la idea de competir bien y ser un buen rival”
El entrenador del Alavés Quique Sánchez Flores ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el derbi contra la Real Sociedad de este sábado. Ha subrayado la calidad del rival, además de su idea de competir lo mejor posible.
Ángel Pérez, sobre el derbi ante la Real: “Sabemos que no será nada fácil, pero queremos los tres puntos"
El jugador de Alavés Ángel Perez ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el derbi que disputarán los babazorros este fin de semana ante la Real Sociedad.
Toni Martínez: “Cuando empiezas por detrás, el partido cuesta doble"
Declaraciones del jugador del Alavés, Toni Martinez, tras el empate 2-2 ante Osasuna en el partido correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga EA Sports.
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Sánchez Flores: “No vemos otra opción cada partido que salir a ganarlo"
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El centrocampista del Alavés cumple su primera temporada en el club vitoriano, después de jugar durante toda su trayectoria en Osasuna. El domingo, en el derbi que se jugará en Mendizorrotza, el equipo babazorro buscará “transmitir” lo que Sánchez Flores ha hecho llegar a sus jugadores.
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Las cuentas son claras: si el Valencia no gana y el Alavés se impone al Cacereño, el conjunto de Gasteiz certificará matemáticamente su ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.