Ángel Pérez: “Mentalmente, es una victoria que da más que tres puntos”
Declaraciones del jugador del Alavés, Ángel Pérez, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Mallorca, en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports.
Los albiazules suman así tres puntos que les permiten salir de las posiciones de descenso.
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El Alavés remonta con un doblete de Toni Martínez y firma tres puntos de oro ante el Mallorca (2-1)
El Glorioso ha conseguido una victoria de enorme valor tras remontar al Mallorca en un duelo directo por la permanencia. El conjunto babazorro ha reaccionado en la segunda mitad gracias a un inspirado Toni Martínez, autor de un doblete que ha dado la vuelta al marcador.
Sánchez Flores: “Contamos con un jugador más, que es la grada"
El Deportivo Alavés afronta este sábado en Mendizorrotza un duelo directo por la permanencia ante el Mallorca. Quique Sánchez Flores ha querido rebajar la presión, apelando a la experiencia del vestuario en este tipo de situaciones y destacando el papel clave de la afición como “un jugador más”.
Tenaglia: “Tuvimos muchas ocasiones, las fallamos y ellos no nos perdonaron”
El Alavés ha perdido ante el Real Madrid por 2-1. Después del partido, Nahuel Tenaglia ha aceptado que “han dejado un metro a Vinicius y a Mbappe, y ellos no perdonan”, pero también sabe que ellos han jugado bien, “hicimos buen fútbol”.
Mbappe y Vinicius dejan sin premio al Alavés a pesar de competir bien en el Bernabeu (2-1)
Los de Quique Sánchez Flores han podido meterse en el partido en varias ocasiones, pero no han acertado cara a gol. Un bonito gol marcado por Toni Martínez de espuela en el descuento ha puesto algo de suspense, pero ya era demasiado tarde.
Dafne Triviño: “El Deportivo Alavés ha creído en el proceso y el ascenso de las Gloriosas es el premio"
Tras tres temporadas exigentes en la Segunda División, el equipo femenino del Deportivo Alavés ha culminado su esfuerzo con un merecido ascenso a la Liga F Moeve. La responsable de la sección femenina del club desde sus inicios, Dafne Triviño, ha destacado el compromiso sostenido de la entidad: el Deportivo Alavés “ha creído en el proceso”, ha subrayado, señalando que esa confianza ha sido clave para alcanzar el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.
Ander Guevara: “Llegar a 100 partidos con el Alavés me hace sentir muy orgulloso"
El gasteiztarra , de 28 años, jugó su partido número 100 con el conjunto albiazul el pasado fin de semana en el derbi ante Osasuna. Este fin de semana afronta junto con su equipo un nuevo derbi, esta vez en Anoeta, ante su exequipo. la Real Sociedad.
Sánchez Flores: “Nos refugiamos en la idea de competir bien y ser un buen rival”
El entrenador del Alavés Quique Sánchez Flores ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el derbi contra la Real Sociedad de este sábado. Ha subrayado la calidad del rival, además de su idea de competir lo mejor posible.
Ángel Pérez, sobre el derbi ante la Real: “Sabemos que no será nada fácil, pero queremos los tres puntos"
El jugador de Alavés Ángel Perez ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el derbi que disputarán los babazorros este fin de semana ante la Real Sociedad.
Toni Martínez: “Cuando empiezas por detrás, el partido cuesta doble"
Declaraciones del jugador del Alavés, Toni Martinez, tras el empate 2-2 ante Osasuna en el partido correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga EA Sports.