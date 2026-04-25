ALAVÉS VS MALLORCA (2-1)
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Ángel Pérez: “Mentalmente, es una victoria que da más que tres puntos”

Alaves
18:00 - 20:00
Ángel Pérez. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Angel Perez: "Mentalki hiru puntu baino gehiago ematen dituen garaipena da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Alavés, Ángel Pérez, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Mallorca, en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

Los albiazules suman así tres puntos que les permiten salir de las posiciones de descenso.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

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