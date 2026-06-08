Eriksen se encuentra bien, a la espera recibir el alta

Christian Eriksen se encuentra “bien” y espera recibir el alta médica en las próximas horas después de haberse desplomado este domingo durante el partido amistoso que Dinamarca ha disputado frente a Ucrania en Odense. El encuentro se quedó suspendido en el minuto 65 tras la caída del jugador sobre el terreno de juego.

Tras el incidente, el médico de la Federación Danesa, Morten Boesen, ha explicado que el futbolista abandonó el campo “por su propio pie”. Además, ha señalado que en su opinión “el marcapasos funcionó correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él".

El episodio ha recordado al paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa de 2021, cuando padeció un paro cardíaco en pleno partido. A raíz de aquel suceso, los médicos le implantaron un desfibrilador automático. Aunque todavía tiene que someterse "a exámenes adicionales en el hospital para determinar qué causó el incidente", las noticias sobre su evolución han sido positivas.