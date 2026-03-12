El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) ha reinado este jueves en la Tirreno-Adriático por segunda vez en lo que va de competición, tras un esprint tremendo que le ha permitido alzar lo brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari, gran 'vencedor' de la jornada tras arrebatar la 'maglia azzurra' al mexicano Isaac del Toro (UAE), a dos segundos del liderato antes de la gran prueba montañosa del viernes.

Esta cuarta etapa de la 'Carrera de los dos mares', de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, ha brindado el recorrido más complejo y la jornada más agitada vista hasta el momento en la competición. Dos grandes ascensos, dos escapadas numerosas, otra volata comandada por el neerlandés y un cambio en la general tras 4 horas 51 minutos y 40 segundos de travesía.

Pegado a la rueda de Van der Poel ha llegado el italiano Giulio Pellizari (BORA), el nuevo líder, con el que ya compitió en un final veloz en la segunda etapa que también ganó el neerlandés. El podio lo ha completado el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

Esta cuarta etapa se ha presentado como el escenario ideal para una fuga exitosa. Y lo ha sido, aunque ha tenido que esperar al segundo intento. Los primeros aventurados, un grupo de 12, se han lanzado en solitario en los primeros compases de la marcha. Entre ellos, el siempre presente Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta).

La gran escapada, dividida en dos a falta de unos 35 km para la meta, diezmada por el gran esfuerzo inicial, ha ido poco a poco sucumbiendo ante un pelotón que ha neutralizado la fuga al límite, a falta de 15 km para el final, justo a tiempo para reabrir toda la carrera en el último tramo.

Se han colocado los gallos para el último ascenso, de 1.6 km con 9.4% de pendiente. Van Aert, Healy, Del Toro, Ganna y Van der Poel rueda a rueda. Han logrado una pequeña ventaja respecto al pelotón gracias al imponente ritmo del estadounidense Matteo Jorgenson (Visma). La segunda escapada de la jornada, la definitiva. Del Toro se ha impuesto en Tortoreto via Badetta, este último ascenso antes de un final lanzado.

Y después de algunos kilómetros de miradas, de dudas, de preparación, el más listo de todos ha emergido en el momento clave, a menos de mil metros. Ha lanzado la volata Van der Poel y la ha finalizado con brazos en alto en Martinsicuro, justo por delante de un Pellizzari que acabó vestido de azul.