Van der Poel firma el doblete y Pellizzari arrebata el liderato a Del Toro
El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) ha reinado este jueves en la Tirreno-Adriático por segunda vez en lo que va de competición, tras un esprint tremendo que le ha permitido alzar lo brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari, gran 'vencedor' de la jornada tras arrebatar la 'maglia azzurra' al mexicano Isaac del Toro (UAE), a dos segundos del liderato antes de la gran prueba montañosa del viernes.
Esta cuarta etapa de la 'Carrera de los dos mares', de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, ha brindado el recorrido más complejo y la jornada más agitada vista hasta el momento en la competición. Dos grandes ascensos, dos escapadas numerosas, otra volata comandada por el neerlandés y un cambio en la general tras 4 horas 51 minutos y 40 segundos de travesía.
Pegado a la rueda de Van der Poel ha llegado el italiano Giulio Pellizari (BORA), el nuevo líder, con el que ya compitió en un final veloz en la segunda etapa que también ganó el neerlandés. El podio lo ha completado el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).
Esta cuarta etapa se ha presentado como el escenario ideal para una fuga exitosa. Y lo ha sido, aunque ha tenido que esperar al segundo intento. Los primeros aventurados, un grupo de 12, se han lanzado en solitario en los primeros compases de la marcha. Entre ellos, el siempre presente Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta).
La gran escapada, dividida en dos a falta de unos 35 km para la meta, diezmada por el gran esfuerzo inicial, ha ido poco a poco sucumbiendo ante un pelotón que ha neutralizado la fuga al límite, a falta de 15 km para el final, justo a tiempo para reabrir toda la carrera en el último tramo.
Se han colocado los gallos para el último ascenso, de 1.6 km con 9.4% de pendiente. Van Aert, Healy, Del Toro, Ganna y Van der Poel rueda a rueda. Han logrado una pequeña ventaja respecto al pelotón gracias al imponente ritmo del estadounidense Matteo Jorgenson (Visma). La segunda escapada de la jornada, la definitiva. Del Toro se ha impuesto en Tortoreto via Badetta, este último ascenso antes de un final lanzado.
Y después de algunos kilómetros de miradas, de dudas, de preparación, el más listo de todos ha emergido en el momento clave, a menos de mil metros. Ha lanzado la volata Van der Poel y la ha finalizado con brazos en alto en Martinsicuro, justo por delante de un Pellizzari que acabó vestido de azul.
Te puede interesar
Vingegaard es más líder tras dar un golpe con su segunda victoria consecutiva de etapa
El danés ha vuelto a vencer al imponerse con autoridad y en solitario tras un duro ataque a falta de 20 kilómetros, que deja prácticamente sentenciada la general de la prueba francesa.
Vingegaard ataca a 20 kilómetros de meta y termina la quinta etapa de la París-Niza en solitario
Pese a ser el ganador, Jonas Vingegaard (VISMA) ha lanzado un ataque a 20,8 metros de meta, terminando la etapa en solitario con un tiempo de 4:29:01. Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) ha sido segundo y Harold Tejada (Astana) ha finalizado en tercera posición.
Vingegaard asesta un doble golpe en Uchon, en una jornada con caída y abandono de Ayuso
El danés es el nuevo líder tras imponerse en solitario en la cuarta etapa, primera cita con la montaña y final en alto. Vingegaard ha lanzado un ataque fulminante a 1000 metros de meta dejando atrás a Daniel Felipe Martínez y Tim Van Dijke.
Ataque y llegada que ha dado la victoria a Jonas Vingegaard en la cuarta etapa
A falta de un kilómetro, Jonas Vingegaard (VISMA) ha atacado y logrado una victoria con la que ha dejado la carrera bien encarrilada. Con 42 segundos de diferencia ha entrado Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), seguido de Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).
Andresen vuela en el esprint, en una Tirreno-Adriático que domina Del Toro
El joven danés, de 23 años, se ha erigido dominador en Magliano de'Marsi, por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan o el belga Jasper Philipsen. De hecho, el propio Milan se ha quedado lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque.
Jonas Vingegaard sale con dos culottes en la cuarta etapa de la París-Niza
Jonas Vingegaard ha salido con dos culottes a la cuarta etapa de la carrera. El danés vestía una xira, un maillot largo, una segunda xira, un segundo maillot y dos culottes.
Juan Ayuso abandona la París-Niza por una caída, cuando era líder de la carrera
El ciclista del Lidl-Trek se ha ido al suelo a 47 kilómetros del final de la cuarta etapa, este miércoles, y se ha visto obligado a dejar la prueba, en la que era dueño del maillot amarillo.
Así han llegado a meta los tres primeros equipos de la contrarreloj por equipos de la París-Niza
El INEOS Grenadiers ha ganado la contrarreloj por equipos de la París-Niza. En esta tercera etapa, el Lidl-Trek ha quedado segundo y Decathlon tercero. En la general triunfa Juan Ayuso.
Ineos vuela en la contrarreloj por equipos, pero Juan Ayuso del Lidl Trek se pone líder
El botín se ha repartido tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el valenciano ha tomado el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como Jonas Vingegaard, quien se ha dejado 13 segundos.