Van der Poel gana el esprint, pero Del Toro se erige líder en la Tirreno Adriático

El final en alto de San Gimignano ha brindado un desenlace emocionante de esta segunda cita entre mares. El neerlandés ha doblegado por la mínima al mexicano y al italiano Giulio Pellizzari.
Van der Poel en el podio. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Van der Poelek irabazi du esprinta, baina Del Toro lider jarri da 2026ko Tirreno-Adriaticoko bigarren etapan
AGENCIAS | EITB

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) ha doblegado este martes por la mínima al mexicano Isaac Del Toro y al italiano Giulio Pellizzari (BORA) en el esprint final de la segunda etapa de la Tirreno Adriático que deja al mexicano como nuevo líder de la general.

El final en alto de San Gimignano ha brindado un desenlace emocionante de esta segunda cita entre mares. Se han quedado tres contendientes tras casi cinco horas de lucha (4h 53m 23s) por la Toscana y el ataque final de Pellizzari, a 400 metros de la meta, ha provocado la volata que se ha llevado la experiencia de Van der Poel en lo que es su vuelta a lo más alto en la Tirreno Adriático tras cinco años.

La 'Maglia Azzurra' de este miércoles, sin embargo, estará en poder del mexicano de 22 años, que se la ha arrebatado al local Filippo Ganna. Es líder de la general con 3 segundos respecto al propio Pellizzari, que a punto ha estado de dar la doble campanada.

Esta segunda etapa de la Tirreno Adriático, tras una crono inicial en la que dominó el italiano Filippo Ganna (Ineos), ya sin el liderato, ha brindado un recorrido de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano con pendientes de más del 10% y el Val de Cicena como punto más exigente.

Filippo Ganna vuelve a reinar en la crono más rápida de la Tirreno Adriático 2026
