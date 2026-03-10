El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) ha doblegado este martes por la mínima al mexicano Isaac Del Toro y al italiano Giulio Pellizzari (BORA) en el esprint final de la segunda etapa de la Tirreno Adriático que deja al mexicano como nuevo líder de la general.

El final en alto de San Gimignano ha brindado un desenlace emocionante de esta segunda cita entre mares. Se han quedado tres contendientes tras casi cinco horas de lucha (4h 53m 23s) por la Toscana y el ataque final de Pellizzari, a 400 metros de la meta, ha provocado la volata que se ha llevado la experiencia de Van der Poel en lo que es su vuelta a lo más alto en la Tirreno Adriático tras cinco años.