Paula Patiño del Laboral Kutxa-Euskadi conquista el Tour de El Salvador
La corredora colombiana del equipo vasco Laboral Kutxa-Euskadi, Paula Patiño, se ha impuesto en la clasificación general final del Tour de El Salvador.
Este miércoles se ha disputado la última etapa de la ronda en Santa Ana. En el recorrido de 96 kilómetros, el equipo vasco ha controlado la carrera y, finalmente, se ha llevado el premio de la clasificación general.
Se da la circunstancia de que era la primera carrera por etapas que la ciclista colombiana disputaba con el equipo vasco.
De esta manera, el Laboral Kutxa-Euskadi ha completado una formidable actuación en esta carrera ya que ha ganado el prólogo de la prueba, dos etapas y la clasificación general.
Te puede interesar
Caja Rural-Seguros RGA presenta la nueva temporada con ilusión
El año pasado el equipo navarro se quedó entre los 25 mejores equipos y eso le ha permitido dar un gran salto a la hora de planificar la temporada. Ahora, podrá participar en todas las carreras de la categoría pro team.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador
Es la tercera victoria parcial del equipo vasco en la ronda tras las conseguidas por la propia Soto en la etapa prólogo y la neerlandesa Marjolein Vant Geloof en la primera etapa.
Euskaltel Euskadi presenta su proyecto de temporada
El equipo naranja se muestra entusiasmado de cara a la nueva temporada. Apuestan por la cantera y su objetivo principal es meterse entre los 30 primeros. El equipo de veinte corredores disputará la primera prueba el viernes, la Clásica de Morvedre, en Castellón.
Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi gana el Prólogo del Tour de El Salvador 2026
La joven ciclista se ha impuesto en el Prólogo Centro Histórico de 2,7 km en San Salvador, con un tiempo de 3:48 minutos, logrando así el primer triunfo UCI del equipo en esta edición.
El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña
El Tour de Francia 2027 arrancará en Gran Bretaña tanto en su edición masculina como femenina. El recorrido llevará al pelotón por Escocia, Inglaterra y Gales en el caso de los hombres, y por Inglaterra en la prueba femenina.
Laboral Kutxa, con ganas de afrontar la nueva temporada
Esta temporada, Laboral Kutxa competirá con las mejores escuadras del pelotón. Durante estos días, se han concentrado en Altea y según han transmitido, la intención es dar un salto de calidad con las nuevas incorporaciones.
Vingegaard correrá Giro y Tour la próxima temporada
“Llevo tiempo pensando en correr el Giro. Es una de las carreras más importantes del calendario y una que nunca he hecho”, ha señalado el corredor danés, que se ha mostrado ilusionado con su estreno en la ronda italiana.
Euskaltel-Euskadi y Laboral Kutxa, listos para la temporada
Los dos equipos se encuentran concentrados en Altea, para culminar su preparación antes de entrar en competición.