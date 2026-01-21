Clasificación general
Paula Patiño del Laboral Kutxa-Euskadi conquista el Tour de El Salvador

Este miércoles se ha disputado la última etapa de la ronda en Santa Ana. En el recorrido de 96 kilómetros, el equipo vasco ha controlado la carrera y, finalmente, se ha llevado el premio de la clasificación general con la ciclista colombiana.
Euskaraz irakurri: Paula Patiño Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulari kolonbiarrak irabazi du El Salvadorreko Tourra
author image

EITB

Última actualización

La corredora colombiana del equipo vasco Laboral Kutxa-Euskadi, Paula Patiño, se ha impuesto en la clasificación general final del Tour de El Salvador.

Este miércoles se ha disputado la última etapa de la ronda en Santa Ana. En el recorrido de 96 kilómetros, el equipo vasco ha controlado la carrera y, finalmente, se ha llevado el premio de la clasificación general.

Se da la circunstancia de que era la primera carrera por etapas que la ciclista colombiana disputaba con el equipo vasco.

De esta manera, el Laboral Kutxa-Euskadi ha completado una formidable actuación en esta carrera ya que ha ganado el prólogo de la prueba, dos etapas y la clasificación general.

Mujeres deportistas Ciclismo

