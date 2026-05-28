Paul Magnier se impone en la 18ª etapa, en un peligroso sprint lleno de curvas

El pelotón ha echado abajo la fuga de la jornada en las primeras rampas de la última ascensión, y el grupo principal, comandado por el Team Visma-Lease a Bike, ha impuesto un ritmo infernal en las duras rampas de Cari (11,6 km al 8%). Vingegaard se ha marchado solo a 6 kilómetros de meta y ha conseguido su cuarta victoria de etapa.