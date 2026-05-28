GIRO DE ITALIA
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Paul Magnier se impone en la 18ª etapa, en un peligroso sprint lleno de curvas

Azken Sprinta - Giro 18
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Paul Magnier gailendu da 18.etapan, bihurgunez beteriko esprint arriskutsu batean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se ha impuesto en la decimoctava etapa del Giro de Italia. Esta ha terminado en un peligroso sprint con varias curvas a derecha e izquierda y suelo mojado. Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) ha sido segundo y Jonathan Milan (Lidl-Trek) tercero, ambos italianos.

Paul Magnier gana la 18ª etapa del Giro de Italia, entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo
UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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