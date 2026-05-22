El ataque final y la victoria de Alberto Bettiol en la 13ª etapa del Giro de Italia
El italiano Alberto Bettiol (Astana) se ha impuesto en solitario en la decimotercera etapa del Giro de Italia que se ha disputado entre Alessandria y Verbania, de 189 kilómetros, después de un ataque dentro de la fuga del día a 14 km de meta.
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Alberto Bettiol triunfa en solitario en Verbania y Afonso Eulálio retiene la maglia rosa
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Caída de Filippo Zana, Christian Scaroni y Lennert Van Eetvelt, en la undécima etapa del Giro
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