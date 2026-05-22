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El ataque final y la victoria de Alberto Bettiol en la 13ª etapa del Giro de Italia

Alberto Bettiol garaile Giroko 13. etapan
18:00 - 20:00
Alberto Bettiol, helmugan. Irudia: EITB.
Euskaraz irakurri: Alberto Bettiolen azken erasoa eta etapa garaipena Italiako Giroko 13. etapan
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El italiano Alberto Bettiol (Astana) se ha impuesto en solitario en la decimotercera etapa del Giro de Italia que se ha disputado entre Alessandria y Verbania, de 189 kilómetros, después de un ataque dentro de la fuga del día a 14 km de meta.

UCI World Tour Giro de Italia

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