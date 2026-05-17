Subida final de la 9ª etapa del Giro de Italia con victoria de Jonas Vingegaard
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se ha impuesto en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final. El tercero en la meta ha sido el gregario del danés Davide Piganzoli.
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Markel Beloki: “El ritmo de la última subida ha sido muy rápido"
El ciclista alavés Markel Beloki (EF Education) ha realizado un gran trabajo en la 9ª etapa del Giro, en la que ha finalizado en 16ª posición, a 1 minuto y 12 segundos del ganador Jonas Vingegaard (Visma).
Vingegaard no falla y se impone en la subida al Corno Alle Scale
Giulio Ciccone lo ha intentado desde lejos, pero Jonas Vingegaard y Felix Gall lo han cazado a dos kilómetros de meta, donde, finalmente, se ha impuesto en solitario el ciclista danés. Afonso Eulalio ha logrado mantener el maillot de líder, mientras que Giulio Pellizzari se ha dejado más de un minuto.
EN DIRECTO: 9ª etapa del Giro de Italia, Cervia-Corno alle Scale
Emisión en directo de la 9ª etapa del Giro de Italia 2026 entre Cervia y Corno alle Scale (184 kms).
Último kilómetro de la 8ª etapa del Giro de Italia ganado por Narváez
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se ha impuesto en solitario en la 8ª etapa del Giro de Italia. Así ha sido el último kilometro disputado en la llegada a Fermo.
Jhonatan Narváez firma un doblete en el Giro de Italia
El ecuatoriano Jhonatan Narváez ha cruzado en solitario la línea de meta situada cuesta arriba en la ciudad de Fermo para sumar su segunda victoria en esta edición del Giro. El noruego Andreas Leknessund ha sido segundo, mientras que en la general no ha habido cambios.
¿Cuántos días de carrera deberían tener los ciclistas?
Teniendo en cuenta los días de carrera que los ciclistas tienen encima al comenzar el Giro, es muy evidente la diferencia que hay con respecto a los corredores de antes. Entrenan mucho, pero los días de carrera son mucho menos. ¿Habría que mantener un número mínimo de días?
Ataque de Vingegaard en el Blockhaus, y victoria del ciclista del Visma en la séptima etapa del Giro de Italia
En el Giro de Italia de 2026, los ciclistas han subido el primer gran puerto de montaña de esta 109ª edición de la carrera. Jonas Vingegaard ha obtenido la victoria, por delante de Felix Gall, y Afonso Eulálio continúa como líder.
Vingegaard conquista el temido Blockhaus
Jonas Vingegaard cumple los pronósticos y se impone en la etapa más larga del Giro metiendo más de un minuto a sus principales rivales. Solo Felix Gall ha logrado aguantar el primer golpe del danés, mientras que Alfonso Eulalio mantiene el maillot de líder.
Xabier Usabiaga analiza la decadencia que está viviendo el ciclismo italiano
El ciclismo italiano no está viviendo sus mejores momentos. Para mostrar esa decadencia, Xabier Usabiaga ha comparado los datos de los últimos años en el programa “Ez da Giro”. (Vídeo en Euskara)