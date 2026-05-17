9ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Subida final de la 9ª etapa del Giro de Italia con victoria de Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Italiako Giroko 9. etaparen azken igoera, Jonas Vingegaarden garaipenarekin
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se ha impuesto en solitario en la novena etapa del Giro de Italia, disputada entre Cervia y Corno alle Scale, después de dejar atrás a Felix Gall (Decathlon) en la subida final. El tercero en la meta ha sido el gregario del danés Davide Piganzoli.

UCI World Tour Giro de Italia Jonas Vingegaard

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X