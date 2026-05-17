9ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Markel Beloki: “El ritmo de la última subida ha sido muy rápido"

Markel Beloki
18:00 - 20:00
Markel Beloki. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Markel Beloki: “Bukaerako erritmoa oso azkarra izan da”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista alavés Markel Beloki (EF Education) ha realizado un gran trabajo en la 9ª etapa del Giro, en la que ha finalizado en 16ª posición, a 1 minuto y 12 segundos del ganador Jonas Vingegaard (Visma).

UCI World Tour Markel Beloki Giro de Italia Jonas Vingegaard

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X