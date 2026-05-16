Giro de Italia - 8ª etapa
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Último kilómetro de la 8ª etapa del Giro de Italia ganado por Narváez

Jonathan Narvaez Giro
18:00 - 20:00
Jonathan Narváez. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Narvaezek irabazi duen Italiako Giroko 8. etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se ha impuesto en solitario en la 8ª etapa del Giro de Italia. Así ha sido el último kilometro disputado en la llegada a Fermo.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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