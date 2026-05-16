Último kilómetro de la 8ª etapa del Giro de Italia ganado por Narváez

La jornada concluye en un puerto de primera categoría, Corno alle Scale, que es una ascensión de 10,8 kilómetros, con una pendiente media del 6,1 % y rampas de hasta el 15 %. La etapa precede al segundo día de descanso del 109º Giro de Italia, y, con ese final, ofrece una buena oportunidad a los ciclistas que pugnan por la general.