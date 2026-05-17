EN DIRECTO: 9ª etapa del Giro de Italia, Cervia-Corno alle Scale
Emisión en directo de la 9ª etapa del Giro de Italia 2026 entre Cervia y Corno alle Scale (184 kms).
Te puede interesar
Último kilómetro de la 8ª etapa del Giro de Italia ganado por Narváez
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se ha impuesto en solitario en la 8ª etapa del Giro de Italia. Así ha sido el último kilometro disputado en la llegada a Fermo.
Jhonatan Narváez firma un doblete en el Giro de Italia
El ecuatoriano Jhonatan Narváez ha cruzado en solitario la línea de meta situada cuesta arriba en la ciudad de Fermo para sumar su segunda victoria en esta edición del Giro. El noruego Andreas Leknessund ha sido segundo, mientras que en la general no ha habido cambios.
¿Cuántos días de carrera deberían tener los ciclistas?
Teniendo en cuenta los días de carrera que los ciclistas tienen encima al comenzar el Giro, es muy evidente la diferencia que hay con respecto a los corredores de antes. Entrenan mucho, pero los días de carrera son mucho menos. ¿Habría que mantener un número mínimo de días?
Ataque de Vingegaard en el Blockhaus, y victoria del ciclista del Visma en la séptima etapa del Giro de Italia
En el Giro de Italia de 2026, los ciclistas han subido el primer gran puerto de montaña de esta 109ª edición de la carrera. Jonas Vingegaard ha obtenido la victoria, por delante de Felix Gall, y Afonso Eulálio continúa como líder.
Vingegaard conquista el temido Blockhaus
Jonas Vingegaard cumple los pronósticos y se impone en la etapa más larga del Giro metiendo más de un minuto a sus principales rivales. Solo Felix Gall ha logrado aguantar el primer golpe del danés, mientras que Alfonso Eulalio mantiene el maillot de líder.
Xabier Usabiaga analiza la decadencia que está viviendo el ciclismo italiano
El ciclismo italiano no está viviendo sus mejores momentos. Para mostrar esa decadencia, Xabier Usabiaga ha comparado los datos de los últimos años en el programa “Ez da Giro”. (Vídeo en Euskara)
Un espectador pone en riesgo a varios ciclistas del Giro de Italia, en una rotonda, en la sexta etapa
En el transcurso de la jornada, cuando los ciclistas han pasado por una rotonda, un espectador que seguía la carrera ha accedido a la carretera, ha tocado a algunos corredores y ha amenazado, incluso, con provocar su caída.
Último kilómetro de la sexta etapa del Giro de Italia: caída en cabeza del pelotón, antes de la victoria de Ballerini
El esprint que ha decidido la etapa de este jueves ha estado condicionado por una caída que se ha producido ya dentro del último kilómetro; después de esa caída, Davide Ballerini ha ganado con brillantez.
Ballerini se adjudica una accidentada volata en Nápoles
El italiano del Astana se ha impuesto en los últimos metros al belga Jasper Stuyven tras salir indemne de una caída, que ha tenido lugar dentro del último kilómetro, y que ha condicionado el final de etapa. El portugués Afonso Eulálio ha conservado sin mayores dificultades la maglia rosa.