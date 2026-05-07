Alessandro Ruta: “La lucha en el Giro será para la segunda y tercera plaza de la general”

Gran etapa en los Apeninos, que además es la más larga de la 109ª edición de la carrera. Finaliza en un puerto que es historia del Giro, el Blockhaus; Neve Bradbury, en 2024, es la última ciclista que ha ganado en su cima, y, en lo que respecta a la carrera masculina, Eddy Merckx, José Manuel Fuente o Moreno Argentin, entre otros, figuran en su palmarés.