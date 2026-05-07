GIRO DE ITALIA
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Alessandro Ruta: “La lucha en el Giro será para la segunda y tercera plaza de la general”

Elkarrizketa Alessandro Rutari (Giroa)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alessandro Ruta: “Blockhaus erabakigarria izango da, baina podiuma Piancavallon erabakiko da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Alessandro Ruta será uno de los presentadores del programa del Giro de Italia. Según nos ha contado la dureza de la carrera irá ‘in crescendo’ con una tercera semana muy dura. También nos ha hablado sobre algunas montañas históricas y de la participación de Igor Arrieta y Markel Beloki.

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