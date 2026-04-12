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Un pobre Surne Bilbao cae con estrépito ante el Barça (90-61)

BARCELONA, 12/04/2026.-El jugador del Barça J. Parra y el jugador del Surne Bilbao M. Krampelj, durante el partido de la jornada 26 de la Liga Endesa de Baloncesto entre el Barça y el Surne Bilbao, este domingo en Barcelona.EFE/ Enric Fontcuberta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok kolpe handia hartu du Bartzelonan (90-61)
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KIROLAK EITB

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El equipo de Jaume Ponsarnau ha realizado una mala primera parte, donde solo ha anotado 23 puntos, y después ha terminado siendo arrollado por el Barça en el Palau.

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El miércoles, desde las 20:00 horas, el Surne Bilbao jugará ante el Szombathely, en Miribilla, en el partido de vuelta de la semifinal de la FIBA Europe Cup; así, está en juego el billete para la final. El equipo bilbaíno logró una ventaja de 17 puntos en el encuentro de ida. EITB va a emitir en directo el choque, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1ON.
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