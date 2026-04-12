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Forrest da la victoria al Kosner Baskonia ante el Dreamland Gran Canaria (88-86)

Kosner Baskonia vs. Gran Canaria, partido de la Liga Endesa
18:00 - 20:00
Kosner Baskonia vs. Dreamland Gran Canaria. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak garaipena lortu du Dreamland Kanaria Handiaren aurka (88-86)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Trent Forrest hizo otro truco de magia a siete segundos del final para lograr una canasta con falta personal que puso el definitivo 88-86 a favor de Kosner Baskonia que sufrió ante un reactivado Dreamland Gran Canaria que, en el debut del argentino Ernesto 'Ché' García en el banquillo, rozó la hazaña en el Buesa Arena.

Saski Baskonia Liga Endesa

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

El Kosner Baskonia vence al Baxi Manresa y suma su cuarta victoria consecutiva en Liga (83-88)

El Kosner Baskonia alargó este domingo su buena inercia con su cuarta victoria consecutiva en la Liga Endesa, tras imponerse en un partido ajustado en el Nou Congost al Baxi Manresa (83-88), que sigue atrapado en la zona baja de la tabla tras su cuarta derrota liguera consecutiva. Un parcial final de 2-11 y la determinación de Timothe Luwawu-Cabarrot (27 puntos) y Trent Forrest (20) decantaron el triunfo a favor del cuadro vitoriano, que se sitúa con un balance de 18 victorias y 7 derrotas.

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