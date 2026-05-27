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El Kosner Baskonia hurga en la herida del Real Madrid y ya mira a la segunda plaza (83-88)

MADRID, 27/05/2026.- El alero canadiense del Real Madrid, Trey Lyles (d), con el balón ante el alero lituano de Baskonia, Tadas Sedekerskis, durante el encuentro correspondiente a la fase regula de la Liga Endesa que disputan este miércoles Real Madrid y Baskonia en el pabellón Movistar Arena, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.
18:00 - 20:00
Acción defensiva de Sedekerskis durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Real Madril-Kosner Baskonia Endesa Ligako partidaren laburpena (83-88)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia ha derrotado por 83-88 al Real Madrid, aún con la resaca de la final europea perdida, en el Movistar Arena, gracias a un recital tardío del francés Timothé Luwawu-Cabarrot, para situarse, con 24 victorias, en el segundo puesto de la clasificación de la Liga Endesa a falta sólo de una jornada.

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