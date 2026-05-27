El Kosner Baskonia hurga en la herida del Real Madrid y ya mira a la segunda plaza (83-88)
El Kosner Baskonia ha derrotado por 83-88 al Real Madrid, aún con la resaca de la final europea perdida, en el Movistar Arena, gracias a un recital tardío del francés Timothé Luwawu-Cabarrot, para situarse, con 24 victorias, en el segundo puesto de la clasificación de la Liga Endesa a falta sólo de una jornada.
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El Kosner Baskonia jugará en Badalona la Supercopa de 2026, el 19 y el 20 de septiembre
El equipo vasco se enfrentará al Valencia Basket, al Joventut y al campeón de la Liga Endesa de la temporada 2025-2026; si la Liga la ganara el Baskonia, el Valencia o el Joventut, el cuarto participante sería el equipo mejor clasificado en el play-off.
El Kosner Baskonia muestra su colmillo ante el Granada (121-85)
El Kosner Baskonia ha mostrado este domingo su colmillo ante el Covirán Granada y ha logrado un contundente triunfo, por 121-85, que le mantiene en la pelea por la segunda plaza de la Liga Endesa.
El Kosner Baskonia gana al UCAM Murcia (87-80) y aprieta la lucha por la segunda posición de la Liga Endesa
En el partido disputado este jueves por la noche, en el Buesa Arena, el Kosner Baskonia ha tenido el control del marcador durante prácticamente todo el choque. Así, los de Galbiati continúan firmes en la pugna por hacerse con la segunda plaza de la clasificación.
El Kosner Baskonia aprovecha el cansancio europeo del Valencia (86-88)
El Kosner Baskonia se ha impuesto en el Roig Arena por 86-88 al Valencia Basket en una apretado final de partido, en el que los locales con una espectacular arreón final estuvieron a punto de llevarse un encuentro de alternativas.
El capitán regresa a los entrenamientos dos operaciones y cinco meses después
Galbiati podrá contar con el jugador lituano el próximo encuentro ante Valencia, si lo estima oportuno. El báltico se lesionó el tobillo en el pasado Eurobasket tuvo que ser sometido a dos intervenciones en diciembre y en marzo.
Kosner Baskonia derrota al Breogán y se acerca al segundo puesto (112-84)
El Kosner Baskonia superó este domingo al Río Breogán, por 112-84, y comprimió la zona noble de la clasificación de la Liga Endesa con una importante victoria que le vuelve a acercar a la segunda plaza. Las derrotas de Valencia Basket y Ucam Murcia propiciaron que el conjunto gasteiztarra siga aspirando a puestos más altos de la clasificación.
El Kosner Baskonia pierde ante el Barcelona un duelo muy reñido (92-95)
El Kosner Baskonia ha perdido por 92-95 ante el Barcelona en la 28ª jornada de la Liga Endesa. Pese a empezar por detrás, ha logrado dar la vuelta al marcador y mandar hasta los minutos finales, donde Toko Shengelia ha sido clave para la victoria culé.
Galbiati: “Forrest no ha firmado nada por ahora"
El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha asegurado este viernes que tras hablar con Trent Forrest, el base “no ha firmado nada por ahora” y que el jugador está "concentrado". "Ahora lo más importante es terminar la temporada en el modo correcto", ha indicado el técnico, que ha dicho que hablar sobre los posibles movimientos de mercado es un tema que compete al club.
Kosner Baskonia pierde en casa del Joventut (81-69)
Los vitorianos salen derrotados en el partido correspondiente a la 27ª jornada de la Liga Endesa.