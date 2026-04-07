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Ponsarnau, sobre el partido Surne Bilbao-Szombathely de la FIBA Europe Cup del miércoles: “Estamos en una semifinal, y todo el mundo quiere jugar la final”

Jaume Ponsarnau (Surne Bilbao)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jaume Ponsarnau, asteazkeneko Surne Bilbao-Szombathely FIBA Europa Kopako partidaz: “Etxean jokatzen dugula aprobetxatu behar dugu”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El miércoles, desde las 20:00 horas, el Surne Bilbao jugará ante el Szombathely, en Miribilla, en el partido de vuelta de la semifinal de la FIBA Europe Cup; así, está en juego el billete para la final. El equipo bilbaíno logró una ventaja de 17 puntos en el encuentro de ida. EITB va a emitir en directo el choque, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1ON.

Baloncesto FIBA Europe Cup Jaume Ponsarnau Bilbao Basket

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