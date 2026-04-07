Ponsarnau, sobre el partido Surne Bilbao-Szombathely de la FIBA Europe Cup del miércoles: “Estamos en una semifinal, y todo el mundo quiere jugar la final”
El miércoles, desde las 20:00 horas, el Surne Bilbao jugará ante el Szombathely, en Miribilla, en el partido de vuelta de la semifinal de la FIBA Europe Cup; así, está en juego el billete para la final. El equipo bilbaíno logró una ventaja de 17 puntos en el encuentro de ida. EITB va a emitir en directo el choque, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1ON.
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El partido va a comenzar a las 18:00 horas, y será emitido en directo por kirolakeitb.eus y ETB1ON.
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