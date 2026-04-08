Jugadores y aficionados del Surne Bilbao celebran la victoria ante el Szombathely

Surne Bilbao ha derrotado al Andorra en la prórroga (98-102). A pesar de que el partido ha sido muy disputado, la exhibición de Justin Jaworski (36 puntos) ha decidido el encuentro. El esfuerzo de los locales, liderados por Rice y Beste, no ha tenido premio. Los bilbaínos se han impuesto en la prórroga, por lo que el Andorra seguirá en puestos de descenso.