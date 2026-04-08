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Jugadores y aficionados del Surne Bilbao celebran la victoria ante el Szombathely

18:00 - 20:00
Font celebrando la victioria con Hirukoa Taldea
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaoko jokalari eta zaleek elkarrekin ospatu dute Szombathelyren aurkako garaipena
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao ha ganado al Szombathely en Miribilla por 95-88. Con esta victoria pasarán a disputar la final de la FIBA Europe Cup por segundo año consecutivo.

Surne Bilbao disputará su segunda final consecutiva de la FIBA Europe Cup tras ganar al Falco Vulcano Szombathely en el partido de vuelta de semifinales
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Ponsarnau, sobre el partido Surne Bilbao-Szombathely de la FIBA Europe Cup del miércoles: “Estamos en una semifinal, y todo el mundo quiere jugar la final”

El miércoles, desde las 20:00 horas, el Surne Bilbao jugará ante el Szombathely, en Miribilla, en el partido de vuelta de la semifinal de la FIBA Europe Cup; así, está en juego el billete para la final. El equipo bilbaíno logró una ventaja de 17 puntos en el encuentro de ida. EITB va a emitir en directo el choque, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1ON.
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