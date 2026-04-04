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El Surne Bilbao tumba al Unicaja y presenta su candidatura al play-off (90-74)

Bilbao, 04/04/2026.- El pívot estadounidense del Unicaja, Augustin Rubit (c), intenta anotar ante el ala-pívot esloveno del Surne Bilbao Basket, Martin Krampelj, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa que han disputado este sábado Surne Bilbao y Unicaja en el Bilbao Arena de la capital vizcaína. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Surne Bilbao vs. Unicaja. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok Unicajari irabazi dio, play-offetara hurbilduz (90-74)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Surne Bilbao ha presentado su candidatura al play-off de la Liga Endesa al sumar una victoria de calidad frente al Unicaja (90-74) e igualar las quince de su rival, octavo, aunque con un partido más que el equipo malagueño.

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