El Kosner Baskonia vuelve a ganar a puerta cerrada al Maccabi (101-98)
Kosner Baskonia ha vuelto a ganar en soledad esta vez ante el Maccabi de Tel-Aviv, 101-98, como ya hizo ante Hapoel, después de un gran tercer cuarto en el que ha firmado un contundente, 40-19, clave en un partido interminable.
Los azulgranas continúan su racha positiva de triunfos y han frenado en seco la tendencia ascendente de los israelíes, que pierden muchas opciones para luchar por un puesto en el 'play-in'.
Tim Luwawu-Cabarrot ha sido el mejor de los baskonistas en la estadística con 26 créditos de valoración, pero Markquis Nowell ha cambiado el partido en el regreso de un buen Markus Howard, que ha seleccionado muy bien sus tiros.
El trío formado por Looney Walker, Jimmy Clark y Roman Sorkin ha deslumbrado en los visitantes, pero no ha sido suficiente en una recta final más ajustada de lo esperado.
El triple ha marcado el arranque de un partido muy anotador, tal y como prometía el duelo entre dos de los equipos más productivos en ataque. A los dos lanzamientos exteriores de Trent Forrest respondía Looney Walker con otros tres para abrir el primer hueco a favor de los israelíes con 14 puntos prácticamente seguidos en cinco minutos. El marcador ha reflejado un 28-36 con solo un asalto disputado.
El torrente anotador se ha frenado en el segundo cuarto y Baskonia ha aprovechado para recortar a pesar de la sucesión de pérdidas y errores de los dos equipos. Un triple de Markus Howard, que regresaba a las pistas, ha dejado todo abierto para la segunda parte, 44-53.
El Baskonia ha endosado un 8-0 en los primeros compases de la segunda mitad, pero entre Roman Sorkin y Looney Walker han dado aire al Maccabi.
El equipo de Paolo Galbiati ha mejorado notablemente en defensa y ha cerrado el tercer asalto de forma brillante, con un parcial de 14-2, donde ha destacado Markquis Nowell en ambos lados de la cancha, que ha dejado el partido de cara para los alaveses (84-72), tras un 40-19 en el tercer cuarto.
Un 0-5 para los amarillos ha puesto el picante en el inicio del último cuarto. El Baskonia ha reaccionado, pero se ha atascado en los 91 y ha dado oportunidad a un Maccabi liderado por un activo Jimmy Clark.
El Maccabi ha remado hasta acercarse a cuatro puntos a menos de dos minutos para el final, pero un triple lejano de Markquis Nowell ha caído como una losa encima del equipo israelí. Otros dos chispazos de Clark han complicado a los azulgranas, pero dos tiros libres de Tim Luwawu-Cabarrot han cerrado el duelo, 101-98.
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