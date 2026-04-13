Paige Robinson renueva con el IDK Euskotren para la temporada 2026-2027
Paige Robinson ha renovado con el IDK Euskotren, para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este lunes el club donostiarra.
La jugadora, además, ha sido convocada por Atlanta Dreams, de la WNBA, para acudir a su “training camp”; el equipo vasco ha facilitado su salida, pero, antes, se ha asegurado la renovación de la escolta.
Te puede interesar
Azu Muguruza: “El equipo ha dado la cara, pero no hemos estado finas en el tiro"
Tras perder 71-61 ante el Casademont Zaragoza en la eliminatoria de cuartos de final, la entrenadora del IDK Euskotren ha lamentado la falta de acierto en el tiro de sus jugadoras, y ha afirmado que "así es muy difícil ganar".
IDK Euskotren cae ante el poderoso Casademont Zaragoza en cuartos de final de Copa (71-61)
Las jugadoras de Azu Muguruza han jugado un magnífico primer cuarto y han aguantado las embestidas aragonesas hasta el final del segundo cuarto, pero a partir de ahí las ilusiones guipuzcoanas se han evaporado.
Azu Muguruza: “Saldremos al partido al 100%, intentando hacer las cosas lo mejor posible”
El IDK Euskotren disputará los cuartos de final de la Copa de la Reina contra el Zaragoza, en Tarragona. Azu Muguruza, la entrenadora del equipo, tiene claro que tendrán que dar el cien por cien para avanzar.
Lara González, del IDK Euskotren, igualará el número de partidos de Onintza Aduriz: “Orgullosa de cumplirlos aquí”
La jugadora guipuzcoana va a lograr esta marca, 282 partidos con el IDK Euskotren, este domingo, en el derbi que jugarán el Kutxabank Araski y el equipo donostiarra; hemos estado con ella, y ha recordado cómo fueron sus inicios y que Onintza, entre otras, fueron sus referentes.
El IDK Euskotren ficha a Kristine Vitola hasta el final de la temporada 2025-2026
La jugadora letona llega al club donostiarra desde el Panathinaikos. Vitola, de 34 años, tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que ha jugado en el Stadium Casablanca, en el Perfumerías Avenida y en el Valencia Basket.
El IDK Euskotren jugará ante el Casademont Zaragoza en cuartos de final de la Copa de la Reina
Las de Azu Muguruza se enfrentarán al equipo que ha finalizado como líder la primera vuelta de la Liga Endesa. En semifinales, el rival del equipo donostiarra sería el Valencia Basket o el Durán M. Ensino.
Azu Muguruza: "Nos ha pillado en un momento raro, porque la dinámica de los resultados no es buena"
El IDK Euskotren ha logrado clasificarse para la Copa de la Reina de baloncesto, pese a encadenar siete derrotas consecutivas. Su entrenadora ha subrayado la necesidad de trabajar en el plano mental, para poder así recuperar la buena cara del equipo.
IDK Euskotren logra clasificarse para la Copa de la Reina
La decimoquinta jornada de la Liga Femenina de baloncesto dejó este miércoles a los dos últimos equipos clasificados para la copa de la Reina: el equipo donostiarra y el Innova-TSN Leganés.
Azu Muguruza: “No entiendo si estamos jugando a baloncesto o a rugby; todas se dan de hostias”
La entrenadora del IDK Euskotren se ha mostrado muy crítica por el juego visto en los minutos finales del derbi disputado contra el Kutxabank Araski.