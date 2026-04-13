Renovación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Paige Robinson renueva con el IDK Euskotren para la temporada 2026-2027

La jugadora, además, ha sido convocada por Atlanta Dreams, de la WNBA, para acudir a su “training camp”; el club vasco ha facilitado su salida, pero, antes, se ha asegurado la renovación de la escolta.
Paige Robinson
Paige Robinson, jugadora del IDK Euskotren
Euskaraz irakurri:
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Paige Robinson ha renovado con el IDK Euskotren, para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este lunes el club donostiarra.

La jugadora, además, ha sido convocada por Atlanta Dreams, de la WNBA, para acudir a su “training camp”; el equipo vasco ha facilitado su salida, pero, antes, se ha asegurado la renovación de la escolta.

Baloncesto Liga Femenina Endesa Mujeres deportistas Ibaeta Basket

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X