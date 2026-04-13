Paige Robinson renueva con el IDK Euskotren para la temporada 2026-2027

Paige Robinson ha renovado con el IDK Euskotren, para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este lunes el club donostiarra.

La jugadora, además, ha sido convocada por Atlanta Dreams, de la WNBA, para acudir a su “training camp”; el equipo vasco ha facilitado su salida, pero, antes, se ha asegurado la renovación de la escolta.