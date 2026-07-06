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Jon Salsamendi: “Nos tomamos la victoria como un regalo a la plantilla por todo el esfuerzo que están haciendo”

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Jon Salsamendi
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Salsamendi: “Merezitako opari bezala hartzen dugu larunbateko garaipena”
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KIROLAK EITB

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Entrevistamos al entrenador de Bermeo Urdaibai, Jon Salsamendi, recién ganador de la bandera de Bilbao La victoria ha sido recibida "como un regalo", pero sin perder el norte buscan "estabilizarse en la tanda de honor y entrar en la lucha por las banderas"

Bermeo Urdaibai Remo Eusko Label Liga

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