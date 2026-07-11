Zabaleta y Erasun ganan por segunda vez el Torneo de San Fermín

Goiuri Zabaleta e Itxaso Erasun se han impuesto por un contundente 22-8 a Olatz Arrizabalaga y Nahia Bertiz en el Campeonato de Parejas del Torneo de San Fermín del circuito Emakume Master Cup, disputado en el frontón Labrit. Aunque las azules se han adelantado 1-2 en el marcador, a partir de ese momento las coloradas han dominado el partido de principio a fin, llevadose así la victoria con autoridad.