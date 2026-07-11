EMAKUME MASTER CUP
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Zabaleta y Erasun ganan por segunda vez el Torneo de San Fermín

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Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
Itxaso Erasun y Goiuri Zabaleta
Euskaraz irakurri: Zabaletak eta Erasunek bigarrenez irabazi dute San Fermin Torneoa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Goiuri Zabaleta e Itxaso Erasun se han impuesto por un contundente 22-8 a Olatz Arrizabalaga y Nahia Bertiz en el Campeonato de Parejas del Torneo de San Fermín del circuito Emakume Master Cup, disputado en el frontón Labrit. Aunque las azules se han adelantado 1-2 en el marcador, a partir de ese momento las coloradas han dominado el partido de principio a fin, llevadose así la victoria con autoridad.

Mujeres deportistas Pelota a mano Pelota Emakume Master Cup

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