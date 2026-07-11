El Athletic confirma el traspaso de Urko Izeta al Cádiz

El Athletic Club ha confirmado que ha alcanzado un acuerdo con el Cádiz para el traspaso de Urko Iruretagoiena 'Izeta' con el que "ingresa una cantidad fija por la transferencia" y además "se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo".

Izeta, de 27 años, jugó la pasada temporada 16 partidos oficiales a las órdenes de Ernesto Valverde, solo tres de ellos como titular, y marcó un gol.

Hace un año el delantero gipuzkoano firmó un contrato con el Athletic hasta 2027 después de realizar una buena campaña 2024-25 en Segunda División con el Mirandés, donde jugó cedido, en la que marcó 15 goles en 45 partidos.