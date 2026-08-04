Varios remontistas muestran su apoyo a Imanol Ansa, excluido del Campeonato Individual: “Nos resulta muy difícil comprenderlo”

Dieciocho remontistas de Oriamendi 2010 han mostrado su apoyo a su compañero Imanol Ansa, que ha sido excluido del próximo Campeonato Individual. Los pelotaris han hecho público, este martes, un comunicado, en el que destacan que les resulta “muy difícil” comprender esta decisión y a través del que, además de mostrar su “firme apoyo” a Ansa II, realizan “un llamamiento en defensa del futuro del remonte”. “Aún estamos a tiempo de reconducir esta situación, y de hacer posible que Imanol Ansa pueda disputar el Campeonato Individual”, señalan.

En concreto, los remontistas que firman el comunicado son los siguientes: Aitor Aiestaran, Paulo Aiestaran, Kemen Aldabe, Mattin Arluziaga, Xabier Azpiroz, Julen Deskarga, Aritz Eskudero, Josetxo Ezkurra, Ander Goikoetxea, Joseba Goikoetxea, Urtzi Gurrutxaga, Jon Irazu, Aimar Jabalera, Iban Larrañaga, Imanol de Rueda “Martixpe”, Beñat Segurola, Ugaitz Susperregi y Jokin Ugarte.

En este contexto, en el texto, que suscribe “una amplia mayoría de los pelotaris profesionales de remonte”, destacan que quieren “mostrar públicamente” su “más firme apoyo a Imanol Ansa”: “Después de todo lo ocurrido durante los últimos meses, y tras haber escuchado las explicaciones de todas las partes, no podemos permanecer en silencio. A nuestro juicio, este conflicto hace tiempo que dejó de responder al motivo que lo originó. Lo que inicialmente parecía una medida temporal se ha convertido, en la práctica, en una situación que está condicionando la trayectoria deportiva de uno de nuestros compañeros. Tras haber transcurrido el periodo de un mes, y como si ello no fuera suficiente, Ansa II ha sido excluido del Campeonato Individual. Esta decisión nos lleva a pensar que este conflicto ha traspasado ya el ámbito estrictamente deportivo, y que las decisiones adoptadas están perjudicando la trayectoria profesional de Imanol Ansa”.

“Además”, prosiguen, “queremos destacar que el propio Imanol ha pedido disculpas a Oriamendi, si alguna de sus decisiones pudo ocasionar molestias o perjuicios en la organización de la empresa. Ese gesto demuestra su voluntad de reconducir esta situación”.

“Por parte de los pelotaris, en todo momento hemos actuado con respeto y con voluntad constructiva. Hemos mantenido reuniones con la empresa, hemos enviado escritos conjuntos y hemos trasladado nuestra preocupación de manera sincera. Sin embargo, sentimos que nuestra opinión no ha sido tenida en cuenta. Asimismo, creemos que no puede pasarse por alto todo lo que Imanol Ansa ha aportado al remonte durante estos años. Además de ser un excelente deportista, ha entrenado de forma altruista a aficionados, ha realizado visitas guiadas en varios idiomas, ha colaborado en tareas de mantenimiento de la cancha, ha trabajado en la mejora del material y ha puesto esas mejoras a disposición de todos los pelotaris. Además, ha sido un referente y un compañero para muchos, ha trabajado constantemente por el futuro del remonte y siempre ha antepuesto el interés colectivo al interés personal”, destacan.

Los pelotaris abordan, a continuación, la situación del remonte: “Queremos dejar claro que este comunicado no es únicamente una muestra de apoyo a Imanol Ansa. Es también un llamamiento en defensa del futuro del remonte. Las últimas decisiones y la forma en que se están gestionando los conflictos han deteriorado el ambiente, nos están afectando directamente a los pelotaris y están perjudicando al propio remonte. Además, sabiendo que Oriamendi 2010, S.L. afronta en 2026 su último año al frente de la gestión del remonte, creemos fundamental resolver este conflicto y ser capaces de construir entre todos un final de etapa digno y unido”.

“Hoy”, destacan los remontistas, “no pierde únicamente Imanol Ansa. Pierde todo el remonte: los pelotaris, la afición y la propia modalidad. Nos resulta muy difícil comprender que un pelotari que durante tantos años lo ha dado todo por el remonte, una vez transcurrido el periodo establecido por la empresa, no pueda disputar el campeonato más importante de la temporada”.

“Por todo ello”, concluyen, “queremos expresar públicamente nuestra preocupación y nuestro desacuerdo. Todavía estamos a tiempo. Por el bien del remonte, aún estamos a tiempo de reconducir esta situación y de hacer posible que Imanol Ansa pueda disputar el Campeonato Individual. Creemos sinceramente que todavía existe la oportunidad de encontrar una solución beneficiosa para todas las partes. El remonte necesita diálogo, respeto y criterios deportivos objetivos. Ese seguirá siendo siempre nuestro compromiso”, finalizan los pelotaris.

El Campeonato Individual será presentado este jueves. Tal y como ha adelantado Oriamendi 2010, el cuadro de participantes estará integrado por los dos finalistas de la pasada edición, Aritz Juanenea y Endika Barrenetxea, a quienes se unirán Xabi Azpiroz, Josetxo Ezkurra, Iban Larrañaga y Kemen Aldabe.