REMONTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Seleccionan el material para la final de Summer Season, en Galarreta

Publicidad
Summer Season material aukeraketa
18:00 - 20:00
Aldabe, Juanenea, Barrenetxea IV y Zubiri en la selección de material.
Euskaraz irakurri: Summer Seasoneko finalerako material aukeraketa egin dute Galarretan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Las parejas Juanenea-Aldabe y Barrenetxea IV-Zubiri se enfrentarán este sábado en la final del Summer Season que se disputará en Galarreta. Han elegido el material, ahora les queda competir por la txapela.

Remonte

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X